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Мурманская область. Арктика (16+)27.12.20 08:00

24 исполнительных органа госвласти и 17 муниципальных образований Мурманской области получат премию из средств федерального бюджета.

Правительство РФ поощрило наиболее эффективные региональные управленческие команды.

Мурманская область поднялась с 61 места на 40 позиций вверх по рейтингу эффективности. Один из ключевых параметров развития региона, в том числе определяющий перспективы экономики, – объём инвестиций за 9 месяцев – продемонстрировал уверенный рост на 12% и привёл Мурманскую область на 17-е место по России.

По итогам года рост сохранится, годовой объём инвестиций достигнет почти 200 млрд рублей.

За год резидентами преференциальных режимов стали 17 компаний с объёмом планируемых инвестиций почти в 146,4 млрд рублей и созданием более 3000 рабочих мест.

По обороту розничной торговли, несмотря на снижение показателей на 3,3%, Мурманская область поднялась с 73 места в 2019 году на 37.

За 10 месяцев текущего года рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций региона составил 107,1% (66 610 рублей), в реальном выражении – 103,9 % (в среднем по России – рост на 5,6% и 2,4% соответственно).

Впервые наблюдался рост на 4,5% среднесписочной численности работников промышленности – на 2,6 тысячи человек до 60,5 тысячи человек.

Такой динамике, в том числе, способствовало своевременное принятие широкого спектра антикризисных мер поддержки хозяйствующих субъектов, медицинских, социальных и других работников, участвующих в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

По итогам года численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составит порядка 66,8 тысячи человек, что на 0,6% больше по сравнению с прошлым годом. При этом в 2019 году к 2018 году параметр снизился на 9,4%.

Более того, запущен специальный налоговый режим для самозанятых, который демонстрирует свою эффективность – с июля 2020 года зарегистрировано почти 5285 человек.

2020 год проходит с наименьшими потерями для экономики Мурманской области, в отличие от России в целом.

24 исполнительных органа госвласти и 17 муниципальных образований Мурманской области получат премию из средств федерального бюджета.

Постановление Правительства РФ от 04.12.2020 «О поощрении субъектов Российской Федерации в 2020 году за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным еще в начале декабря. Как и год назад, правительство России посчитало премирование регионов важным мотивирующим инструментом.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, 24 декабря губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление «О распределении дотации (гранта), полученной из федерального бюджета, для поощрения в 2020 году региональной и муниципальных управленческих команд Мурманской области».

Комментарии

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