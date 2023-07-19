24 июля в рамках проекта «Культура для школьников» стартует ежегодная акция «Культурная суббота. Игры народов России детям»

Ежегодная акция «Культурная суббота», направленная на популяризацию традиций народов России, в этом году посвящена традиционным детским играм.

Игры и забавы ярко выделяются в самобытной культуре каждого народа и являются неотъемлемой частью повседневной жизни, а также обязательным элементом праздничных мероприятий. С помощью народных игр дети не только весело проводили время, но и учились ловкости и храбрости.

Как сообщает vk.com/murmanculture, с 24 по 30 июля школьники смогут познакомиться со старинными играми разных регионов России: Донецкой Народной Республики, Республики Мордовия, Республики Карелия, Карачаево-Черкесской Республики, Чукотского автономного округа, Воронежской и Вологодской областей, а также проявить свои творческие и организационные способности, присоединившись к акции.

Для участия в акции необходимо создать собственный видеоролик с традиционными играми своего региона, опубликовать его на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и поставить хештег #игрыкдш.

Все работы оценит экспертная комиссия, в состав которой входят известные деятели России в области народной культуры, и выберет 30 лучших роликов, которые будут размещены на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457266607%2Falbum-139605315_00%2Frev