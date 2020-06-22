24 июня общественный транспорт в Мурманске изменит расписание движения

АО «Электротранспорт» информирует, что 24 июня все троллейбусные и автобусные маршруты будут работать по воскресному расписанию.

В связи с проведением праздничного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, с 9 до 12 часов будет перекрыто движение транспорта по проспекту Ленина - от ул. Полярные Зори до ул. Карла Маркса.

С 9 часов до открытия движения по просп. Ленина:

— троллейбусный маршрут № 3 будет работать: ул. Гаджиева — ул. Челюскинцев — ул. Шмидта — просп. Кирова — Молодёжный проезд в обоих направлениях. Часть троллейбусов будет работать: ул. Радищева — ул. Полярные Зори — до ул. К. Маркса (конечная остановка троллейбусного маршрута № 10) и обратно.

— троллейбусный маршрут № 6 будет работать: ул. Карла Либкнехта — ул. Челюскинцев — ул. Шмидта — просп. Кирова — просп. Кольский — ул. Героев Рыбачьего в обоих направлениях.

— автобусный маршрут № 18 будет работать: ул. Фадеев ручей — пр. Кольский — ул. Шмидта — ул. Карла Маркса (поворот у бассейна) и далее по своему маршруту. Обратно тем же маршрутом.

— автобусный маршрут № 3Т будет работать: от ул. Генерала Фролова — Областная больница — просп. Ленина — ул. Полярные Зори — ул. Книповича — ул. Рогозерская — ул. Радищева в обоих направлениях.

Маршруты №№ 1, 11, 25, 29, 4Т 24 июня не работают.