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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.25 13:00

24 июня в Мурманске впервые пройдёт финал Всероссийской робототехнической олимпиады

С 24 по 26 июня в Мурманске впервые пройдёт финал Всероссийской робототехнической олимпиады — крупнейшее командное соревнование по программированию интеллектуальных робототехнических систем. Ключевая тема — «Северный морской путь».

«Президент России Владимир Путин в рамках прошедшего у нас Международного арктического форума подчеркнул, что одной из главных задач в рамках СМП в ближайшие годы станет развитие Мурманского транспортного узла, укрепление инфраструктуры и экономики, благоустройство населенных пунктов Крайнего Севера. Участники из 50 регионов России, которые приедут к нам, в Мурманск, присоединятся к этой большой работе. Уверен, что их знания, творческий подход и умение работать в команде помогут найти решения, важные для нашего региона и всей страны», — сказал губернатор Андрей Чибис.

В областном центре более 1000 участников представят свои инновационные проекты — ребята будут решать технические задачи, созданные по региональному и индустриальному заказу. Молодые исследователи, вооружённые самыми современными технологиями и роботами, отправятся в экспедицию, где им необходимо будет пройти маршрут, собрать данные о климатических изменениях, а также создать автономного робота-транспортировщика, робота для работы в порту, робота для выполнения спасательных операций и многое другое.

В рамках деловой программы мероприятия главные технические вузы страны – УрФУ, ТУСУР, Университет «Иннополис», МФТИ, ИТМО, Мурманский арктический университет и другие – представят свои стенды. Среди приглашенных спикеров — Андрей Райгородский, директор физтех-школы прикладной математики и информатики. Он проведёт лекцию для будущих инженеров и расскажет о значении математики для инженерии и инженерии для математики.

«Число ребят, увлеченных инженерными науками, робототехникой и конструированием, растёт год от года. «АВРОРА Образование» неизменно поддерживает Российскую робототехническую олимпиаду, предоставляя не только образовательные решения, но и экспертизу. Участникам хочется пожелать максимально собраться и проявить все свои лучшие качества», — отметил генеральный директор «АВРОРА Образование» Андрей Лапухин.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/

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