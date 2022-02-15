24 компании поборются за право разработать концепцию Парка Победы в Мурманске. Среди участников архитектурного конкурса компании из 8 городов России: 9 – из Москвы, 6 – из Санкт-Петербурга, по одной компании из Ярославля, Ростова-на-Дону, Казани, Петрозаводска, Симферополя и Якутска. Кроме того, в состав консорциумов, которые участвуют в борьбе за право разработать для жителей Кольского Заполярья проект парка, вошли компании из других стран: Германии, Дании и Нидерландов.

18 февраля жюри конкурса, в составе которого представители исполнительных органов власти Мурманской области и Мурманска, специалисты в сфере архитектуры, ландшафтного проектирования и благоустройства общественных пространств, эксперты в области культурной политики и событийного программирования, представители общественных организаций, определит пятёрку финалистов. Именно она займётся разработкой конкурсных предложений.

Техническое задание для финалистов будет разработано с учётом мнений жителей Мурманской области и гостей региона, которые высказывают свои предложения по благоустройству будущего Парка Победы на портале по ссылке https://opros.pobeda-park51.ru/.

До окончания народного голосования по проекту остался один день, оно завершится 15 февраля.

Напомним, Всероссийский архитектурный конкурс на разработку концепции Парка Победы стартовал 18 января 2022 года при поддержке Правительства Мурманской области. Организаторами выступили региональное Министерство градостроительства и благоустройства и АНО «Центр городского развития Мурманской области.

Будущий парк расположится в Мурманске на территории Зелёного мыса, на сопке, вершину которой украшает любимый северянами мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы великой Отечественной войны».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439930/#&gid=1&pid=1