24 марта из Мурманской области стартует историческая экспедиция Фёдора Конюхова

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, рекордный трансконтинентальный перелёт Фёдора Конюхова на тепловом воздушном шаре «ФосАгро» стартует рано утром 24 марта.

Об этом было объявлено на предстартовой пресс-конференции легендарного путешественника Фёдора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло в Кировске Мурманской области.

В результате экспедиции воздухоплаватели планируют установить сразу два мировых рекорда – продолжительности и дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре. Они намерены улучшить собственное достижение и продержаться в воздухе более 60 часов, а также без посадок преодолеть расстояние до 3 тысяч км. Полёт запланирован на высоте до 5 км со средней скоростью 40-50 км/ч, в ходе него будут использованы баллоны с топливом общим весом почти 4,5 тонны.

По словам Фёдора Конюхова, в настоящее время для рекордного перелёта все готово. На стартовую площадку, которая расположена вблизи Кировска, уже доставлен контейнер с воздушным шаром и корзиной, баллоны для горелок аэростата заправлены газовой смесью, а сама площадка, на которой будет развернут и установлен для предстоящего полета воздушный шар, обеспечена необходимыми помещениями и оборудованием. Все это накануне пресс-конференции Фёдор Конюхов проверил лично.

«Мы не думали, что будем взлетать в таких хороших условиях: для нас отлично подготовили стартовую площадку. Я благодарю нашего генерального партнера компанию «ФосАгро» – не только ее руководителей, но и всех, кто работал над этим уникальным проектом, и лично губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса, который оказал активную поддержку экспедиции, – сказал путешественник Фёдор Конюхов. – Наш аэростат тоже особенный. До этого в России никогда не строили столь больших воздушных шаров – его объем 12 тысяч кубических метров. Надеюсь, что техника нас не подведет и с Божией помощью мы осуществим задуманное и побьем два мировых рекорда».

По словам Фёдора Конюхова, точное время старта рекордного перелёта будет зависеть от силы ветра и скорости наполнения шара газом, коррективы в которую тоже может внести погода. В ходе всего полёта фиксировать его траекторию и следить за соблюдением требований к претендентам на мировой рекорд будет комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян. Он же зафиксирует и посадку аэростата, а также возможные мировые рекорды.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, перед пресс-конференцией в Музейно-выставочном центре «Апатит» в Кировске состоялась встреча Фёдора Конюхова с воспитанниками центра «ДРОЗД-Хибины» – регионального оператора движения «Детям России – образование, здоровье и духовность». «ДРОЗД» – ключевой социальный проект компании «ФосАгро».

Также в Музейно-выставочном центре «Апатит» состоялось торжественное открытие выставки живописи Фёдора Конюхова «Мой путь». Зарисовки, сделанные во время многочисленных экспедиций, по результатам посещения различных стран, впоследствии легли в основу его живописных полотен, графических листов, литографий, офортов – в них художник стремился создать гармоничный образ единения человека и природы. В экспозиции представлено 36 работ, которые охватывают несколько десятилетия путешествий по миру. В Кировске выставка будет работать до 13 апреля.

Фото: https://gov-murman.ru