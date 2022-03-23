24 марта состоится бесплатный вебинар «Биржа импортозамещения»

24 марта в 11.00 состоится бесплатный вебинар, посвящённый онлайн-сервису «Биржа импортозамещения».

Цифровой сервис «Биржа импортозамещения» был разработан Министерством торговли и промышленности совместно с Министерством цифрового развития РФ с целью обеспечения прямого взаимодействия между российскими производственными компаниями и заказчиками. В данный момент сервис реализован на электронной торговой площадке Газпромбанка на базе Государственной информационной системы промышленности. С его помощью заказчики могут публиковать запросы на приобретение промышленной продукции, запасных частей и комплектующих, а поставщики – направлять свои ценовые предложения и предлагать аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников.

Основные преимущества Биржи импортозамещения: широкая база поставщиков, автоматическая рассылка приглашений к торгам; проверка поставщиков и предлагаемой продукции на соответствие требованиям заказчика; экосистема цифровых продуктов для уменьшения трудозатрат поставщиков, включая дополнительные финансовые сервисы, такие как банковская гарантия, факторинг, лизинг.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в рамках вебинара участники обсудят, что такое Биржа импортозамещения и какой её функционал, чем биржа интересна заказчикам и поставщикам, как пройти регистрацию и вести работу в рамках сервиса. В завершение спикеры ответят на вопросы.