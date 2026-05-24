24 мая Кольское Заполярье отметит 40-ю годовщину проведения Дня славянской письменности и культуры

В честь одного из самых значимых отечественных праздников областные учреждения подготовили насыщенную программу.

Так, главные торжества пройдут на площади Первоучителей. В 12.00 здесь начнётся праздник «Слово». Все желающие могут по присоединиться к концерту и различным активностям на открытом воздухе. В Мурманской областной научной библиотеке северян ждут экскурсия по книгохранению «От буквы к книге», мастер-класс «Акварельная буквенная миниатюра», разнообразные выставки изданий, а также викторины и виртуальные игры.

В 13.00 в большом зале областного Дворца культуры имени С.М. Кирова состоится хоровой концерт. На сцене «Кировки» выступят коллективы детских школ искусств Кольского Заполярья и Мурманского колледжа искусств. Прозвучат традиционные церковные песнопения, произведения известных российских композиторов-песенников, а также русские народные песни.

В Культурно-выставочном центре Русского музея покажут «Видеорассказ Дмитрия Коржова «День Славянской письменности. Почему Мурманск?». Зрители смогут узнать больше об истории праздника в Мурманске. На показ придет создатель фильма — режиссёр, журналист Андрей Сычев.

Юных северян и их родителей приглашают провести День в областной детско-юношеской библиотеке. В 14.00 в Центре краеведения и страноведения предстоит проверить свои знания в игре-квесте «Как слово русское зародилось». А в 16.00 начнётся молодёжный поэтический баттл «Строчка».