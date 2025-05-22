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Мурманская область. Арктика (16+)22.05.25 19:45

24 мая в Мурманске пройдёт субботник

Общегородская уборка территорий областного центра будет организована 24 мая. Начало — в 10.00

Как сообщает администрация города Мурманска, участники мероприятия будут обеспечены необходимым инвентарём.

Список территорий, запланированных к уборке:

— участок в районе ручья Чистого, со стороны дома №117 по просп. Кольскому;

— участок в районе ручья Чистого, со стороны домов №№32, 38 по ул. Баумана;

— Арктический пляж вдоль Кольского залива по ул. Подгорной в районе здания №144;

— зелёная зона в районе домов №№1, 3, 5, 7 по ул. Шабалина;

— сквер на ул. Шабалина и прилегающие территории;

— участок в районе дома №173 по просп. Кольскому;

— Долина Уюта;

— участок со стороны главных фасадов зданий №1 по просп. Кирова и №13 по ул. Советской;

— береговая линия озера Ледового;

— береговая линия озера Глубокого;

— участок в районе домов №№30, 34 по ул. Полярные Зори и дома №8 по ул. Сполохи;

— участок в районе дома №21а по ул. Челюскинцев;

— склоны в районе домов №№16, 18, 19, 20, 21 по ул. Воровского;

— зелёная зона в районе домов №№ 35, 37, 39 по просп. Ленина;

— участок в районе домов №8 по ул. Карла Либкнехта, №25 по ул. Челюскинцев, №22 по ул. Папанина и №104 по просп. Ленина;

— склон и берега ручья Варничного;

— участок в районе домов №52 по просп. Ленина, №3 по Театральному бульвару;

— участок в районе дома №11 по ул. Кильдинской;

— береговая линия озера Среднего;

— зелёная зона со стороны главных фасадов домов №№4, 8 по пр. Ивана Халатина;

— зелёная зона от дома №38/28 по ул. Аскольдовцев до здания №42 по ул. Чумбарова Лучинского;

— береговая зона озера Семёновского;

— территория лодочной станции у озера Семёновского;

— зелёные зоны в районе здания №31 по пр. Портовому.

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