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Мурманская область. Арктика (16+)26.05.25 15:30

24 молодёжных проекта вышли в очный этап конкурса грантов в Мурманской области

24 молодёжных проекта из 91 допущенных к участию вышли в очный этап конкурса на соискание грантов от комитета молодёжной политики Мурманской области. Победителей определят до 4 июня.

В конкурсе, который проводится ежегодно с 2021 года по плану «На Севере – жить!», могут участвовать физические лица в возрасте от 18 до 35 лет, а также юридические лица, реализующие молодёжную политику в регионе. На реализацию социально значимых проектов физические лица могут получить до 400 тысяч рублей, юридические – до 1 млн рублей.

«Каждый участник очной защиты — это энергичный молодой активист, который успешно использует все доступные возможности. Эти ребята не боятся мечтать и воплощать свои идеи в жизнь! Уверены, что при поддержке региона их проекты будут успешно развиваться долгие годы», — отметила председатель комитета молодёжной политики Мария Чернышева.

Заявки принимались по нескольким направлениям, включая социально значимые молодёжные инициативы, профилактику негативных явлений, патриотическое воспитание, развитие добровольчества и инициативы женсоветов в сфере патриотического воспитания. Период реализации проектов — с момента заключения соглашения по 10 декабря.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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