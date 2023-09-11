24 на 7: портовики трудятся и в жару, и в дождь, и в туман - днём и ночью
В Мурманском морском торговом порту 24 часа, 7 дней в неделю идёт погрузка. Чтобы убедиться в этом пресс-служба АО «ММТ» предлагает в ускоренном режиме посмотреть, как шла погрузка того самого гигантского судна «Beks Brown» - самого большого балкера, когда-либо заходивший в акваторию морского порта Мурманск в Кольском заливе.
Напомним, дедвейт судна-гиганта составляет 206204 тонны. Размеры этого судна класса Newcastlemax позволили предприятию добиться уникального производственного достижения – выполнить погрузку 178590 тонн груза на одно судно. Это стало максимальной грузовой партией за все 100 лет истории порта.
Обратите внимание на приливы и отливы, которые тоже вносят определённые коррективы в работу портовиков.
Фото и видео: https://vk.com/video-149919532_456239274