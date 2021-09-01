24% россиян рады началу первого учебного дня

В последний день уходящего лета сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, как россияне относились к 1 сентября, когда учились в школе. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Практически каждый четвертый россиянин (24%) очень ждал наступления первого учебного дня: «Радовалась встрече с одноклассниками»; «Учиться было несложно. Встреча с друзьями после каникул. Весело мы учились!» Скорее ждали 1 сентября ещё 48% опрошенных: «Детство — сила!» Почти каждый пятый же этот день скорее ненавидел (19%): «Выкинул портфель и букет в разные стороны и дал деру в сторону дома, родители меня ловили минут 20». Каждый одиннадцатый ненавидел 1 сентября «всеми фибрами души».

Женщины чаще мужчин рассказывали, что очень ждали День знаний в детстве (30 и 17% соответственно). Мужчины же практически вдвое чаще признавались в лютой ненависти к 1 сентября (11% против 6% среди женщин). Россияне старше 45-ти о положительном отношении к первому учебному дню рассказывали чаще более молодых соотечественников.