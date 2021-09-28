24 сентября в ежедневном режиме начала работу «Горячая линия» Всероссийской переписи населения

Звонок по единому федеральному телефону 8 (800) 707-20-20 является бесплатным. Обратиться к операторам жители Мурманской области могут с 9.00 до 21.00 (по московскому времени). Телефон «Горячей линии» будет доступен до 14 ноября текущего года.

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Мурманскстата, Всероссийская перепись населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале «Госуслуги». При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.

Информация о ходе подготовки к проведению Всероссийской переписи населения размещается на сайте Мурманскстата https://murmanskstat.gks.ru в разделе «Переписи и обследования», а также на официальном сайте общероссийской переписной кампании https://www.strana2020.ru.