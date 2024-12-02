2,4 тысячи человек приняли участие в юбилейном сезоне акции «БумБатл» в Мурманской области

С 23 сентября по 15 ноября прошла V Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл». К акции присоединилось и Кольское Заполярье.

По традиции координатором акции на территории Мурманской области в 2024 году стало региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства совместно с Министерством образования и науки.

Подводя итоги, организаторы отметили, что в акции приняли участие не только компании и образовательные учреждения, но также были созданы условия для активного участия жителей Мурманска и ЗАТО г. Североморск – сбор макулатуры осуществлялся через установленные на этих территориях экопункты «Вторматик».

Участниками акции стали 2,4 тысячи северян. В рамках мероприятий собрано порядка 34000 кг макулатуры, в том числе неравнодушными гражданами через экопункты – 3315 кг.

«Собирая макулатуру и даруя ей вторую жизнь, участники акции делают значимый вклад в охрану окружающей среды и спасение лесов. Каждая тонна переработанной бумаги помогает сэкономить десятки деревьев, которые так нужны нашей экосистеме», – отметила глава регионального Минприроды Зинаида Середа.

Как отмечает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, акция проводится ежегодно в рамках национального проекта «Экология» для формирования экологической культуры у подрастающего поколения и населения страны в целом.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/