24 тысячи детей Мурманской области получают дополнительное образование в технопарках и «IT-кубах», созданных в рамках нацпроекта

В рамках заседания правительства Мурманской области первый заместитель губернатора Оксана Демченко представила результаты реализации национального проекта «Образование» в Кольском Заполярье в 2023 году.

Вице-губернатор акцентировала внимание на том, что регион стабильно реализует данный президентский проект на 100%, внедряя весь комплекс мероприятий по развитию системы образования в рамках шести региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда», «Социальная активность», «Патриотическое воспитание» и «Развитие системы поддержки молодёжи». Оксана Демченко отметила, что в 2023 году на реализацию нацпроекта было выделено более 500 млн рублей, 276 млн рублей из них – средства федерального бюджета, 143 млн рублей – регионального бюджета.

«24 тысячи юных северян получают дополнительные навыки и развивают таланты с помощью центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», – подчеркнула первый заместитель губернатора.

В центре цифрового развития в Кировске, открытого в минувшем сентябре на базе ЦДТ «Хибины», для занятий приобретено современное оборудование на сумму свыше 30 млн рублей. На сегодняшний день в кировском «IT-кубе» реализуется 20 программ дополнительного образования, проходят десятки мероприятий, цифровые технологии осваивают более 300 детей. Второй «IT-куб» продолжает функционировать в Мурманске и пользуется большой популярностью у обучающихся.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, кроме того, в школах и колледжах внедряют цифровую образовательную среду: на приобретение оборудования в 2023 году для 40 образовательных организаций было выделено более 127 млн рублей.

В начале учебного года в Кандалакшском, Кольском районах, Печенгском округе, Кировске, Мончегорске, Оленегорске и Полярных Зорях открыли девять новых центров образования «Точка Роста», теперь их в регионе 62.

Дополнительные общеобразовательные программы на базе школ, учреждений допобразования, цифровых центров, технопарков осваивают более 85 тысяч детей от пяти до 18 лет – 80% обучающихся. В рамках президентского проекта в Мурманске продолжается строительство двух школ: на 500 мест на улице Советской и на 800 мест в Казарменном переулке.

Подводя итоги реализации нацпроекта «Образование» в Мурманской области, Оксана Демченко отметила и активное развитие добровольческой деятельности. Свыше 86500 северян разных возрастов являются волонтёрами разных направлений.

Фото: https://gov-murman.ru