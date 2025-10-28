Северный бассейн находится на исторически нижней точке по разрешённому объёму вылова трескиВ России изменились правила профилактических медосмотров детей
241 житель Мурманской области подали заявки на премию «Россия — страна возможностей»

Завершился приём заявок на второй сезон премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Более 58000 участников из 89 регионов России и 58 стран мира поделились историями о том, как они уже сегодня создают возможности для других.

Заявочная кампания второго сезона премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовала 26 сентября. Больше всего заявок поступило в номинациях «Образование», «Культура» и «Добрые дела» – именно эти направления чаще всего отражают деятельность участников, направленную на помощь другим и развитие своих регионов. В числе претендентов – педагоги и предприниматели, экологи и ученые, представители культуры, спорта, медиа и бизнеса.

«Более 58 тысяч человек подали заявки на второй сезон премии – и это всё люди, которые создают возможности для других. Их деятельность уже формирует позитивные изменения, улучшает жизнь вокруг и вдохновляет на новые инициативы. С каждым годом сообщество премии становится сильнее. Уверен, что в финал выйдут лучшие, и именно они будут удостоены премии «Россия – страна возможностей», – отметил первый заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Жители Мурманской области приняли активное участие в заявочной кампании второго сезона премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и подали 241 заявку. Сейчас они проходят технический отбор: проверяется завершённость каждого раздела анкеты, пройденные тестирования, наличие видеовизитки и оценки сообществом – не менее 10 человек, для которых участник создаёт возможности, должны подтвердить его деятельность. К следующему этапу допускаются только те претенденты, которые выполнили все технические условия.

Их заявки передают экспертному совету, состоящему из 268 человек – представителей науки, бизнеса, культуры, спорта и общественных организаций. Эксперты оценивают каждую заявку по нескольким критериям: масштаб пользы деятельности для других, количество благополучателей и наличие подтверждённых результатов. Так выявляются те, чья деятельность оказывает реальное влияние на жизнь и профессиональное развитие окружающих.

По итогам экспертной оценки 100 анкет финалистов выйдут в этап народного голосования, которое будет проводиться в национальном мессенджере «MAX». Итоговая оценка будет определяться на основе результатов экспертной оценки и места в рейтинге народного голосования.

Финалисты и победители премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей» будут объявлены в декабре 2025 года. Они получат поддержку в реализации своего проекта, возможность пройти обучение в Мастерской управления «Сенеж», медийную поддержку информационных партнёров «Новости Mail» и «Дзен», доступ к образовательным программам онлайн-платформы «Диалог» и академии творческих индустрий «Меганом», примут участие в стажировках проекта «Твой ход», а также их ждут специальные возможности от партнёров Премии: индивидуальное сопровождение лауреатов спецноминации «Страну меняют люди», участие в программе наставничества совместно с «Движением Первых», приглашения на форумы и образовательные программы Росмолодёжи.

Премия Президентской платформы «Россия – страна возможностей» помогает заявить о себе тем, кто прокладывает путь другим и делает страну лучше шаг за шагом.

 

 

Фото (Президентская платформа «Россия – страна возможностей»): https://gov-murman.ru/info/news/556052/#&gid=1&pid=1

Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Комментарий к новости:Кадровый консультант помогает: в 2025 году в стране вступил в силу национальный проект «Кадры»
Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
