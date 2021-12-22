243 рубля на салат «Сельдь под шубой» - Мурманскстат подсчитывает стоимость новогоднего меню

Сотрудники Мурманскстата продолжают составлять новогоднее меню. Сегодня они рассчитали стоимость ещё одного традиционного новогоднего блюда – салат «Сельдь под шубой».

Для его приготовления на четырёх человек придётся затратить почти 243 рубля, что на 40 рублей больше, чем в прошлом году. Удорожание салата произошло из-за увеличения цен на некоторые ингредиенты. Так, в сравнении с 2020 годом, килограмм майонеза вырос в цене на 46 рублей, картофель – на 23, сельдь солёная и яйца куриные – почти на 20 рублей.

Завтра специалисты статистического ведомства планируют предложить землякам рецепт другого угощения – салат «Мимоза» с расчётом его стоимости.