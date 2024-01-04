Мурманская область. Арктика (16+)04.01.24 09:30
248 российских военнослужащих вернулись на Родину из украинского плена
Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих.
Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов.
Всем освобожденным российским военнослужащим оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.
Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news.htm
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-
Последние комментарии
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
Наталия
03.01.24 03:54
Отправила посылку на СВО через почту 03.11.2023. 08.11.2023 посылка попала на ваш сортировочный центр и всё. движений нет (сегодня 03.01.2024) Человек которому отправляли на данный момент находится
-Скоро в эфире11:55«Бриллианты для Джульетты». Художественный сериал, 3 серия (12+)12:50«Проще говоря». Тематическая программа (12+)13:20«Три Мушкетера». Художественный сериал, 7 серия (12+)
-PRO Деньги (16+)Доска почёта: состояние российских миллиардеров в 2023 году выросло на $50 млрд-PRO Валюту (16+)Цены на нефть поднимаются, доллар перешёл к росту, евро также дорожает-PRO Энергетику (18+)Ростинская котельная отмечает 70-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Правительство РФ продлило на 2024 год решение о неначислении повышенных пеней за просрочку платежей ЖКУ-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Страховые выплаты для пассажиров такси вырастут в четыре раза