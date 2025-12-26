25 декабря молодожёнов в мурманском ЗАГСе встречали музыкой

В 2025 году отдел ЗАГС администрации города Мурманска совместно с комитетом по культуре заложили фундамент новой традиции: устраивать особый праздник для тех, кто заключает брак в красивые или знаменательные даты.

Например, воскресенье, 25 мая (25.05.25), стало для отдела рабочим днём. В число особенных дат также вошли 6 июня (06.06.25), когда ЗАГС работал до полуночи, и День семьи, любви и верности, 8 июля. Пары могли заранее выбрать одну из них.

В эти дни в течение всего периода работы отдела молодоженов и гостей в фойе встречали артисты учреждений культуры Мурманска. В общую атмосферу праздника органично вплетались музыка, песни, народные обряды.

Последняя красивая дата уходящего года выпала на 25 декабря (25.12.25). В гости к сотрудникам ЗАГСа и брачующимся также пришли участники творческих коллективов города.

Первыми, кого с песней проводили в новую семейную жизнь, стали две молодые пары мурманчан. Алина и Данил признались, что специально дату не выбирали, так сложились обстоятельства. А Любовь и Андрей, наоборот, сознательно подали заявление на 25 декабря. Но обе новоиспеченные семьи уверены, что красивое число принесёт им счастье.

Начиная с этого года вместе со штампом в паспорте все заключающие брак от 18 до 49 лет получают «Сертификат молодожёнов» на участие в губернаторской программе исследования и поддержки репродуктивного здоровья.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31620&page=1