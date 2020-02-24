25 февраля в эфир выходит специальный репортаж «Бизнес-снег. Юг»

Журналисты редакций «Арктик-ТВ», «Регион 51» и «Мурманск ДТП ЧП» совершили рейды по муниципалитетам нашего региона, чтобы выяснить, где действительно борются со снегом под контролем глав городов и посёлков, а где попросту игнорируют жалобы жителей и поручения губернатора.

Мы проехали от Оленегорска до Кандалакши.

Почему на борьбу со снегом выходят пенсионерки? Где не проехать даже трактору? Не пройти журналистам? Мы покажем и расскажем о том, что творится в наших городах этой зимой.

Смотрите в эфире телеканала «Арктик-ТВ» во вторник, 25 февраля, в 19.00 и 21.00 выпуск спецрепортажа «Бизнес-снег. Юг».