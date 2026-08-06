25 и 26 сентября уже в шестой раз состоится международная просветительская акция «Литературный диктант»

Онлайн-регистрация площадок продолжается и с каждым днём набирает обороты. Как сообщает vk.ru/murmannauchka, на сегодняшний день чемпионы по количеству площадок в Российской Федерации – Донецкая Народная Республика, Челябинская область, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ и Архангельская область.

В этом году одними из первых к нашей команде присоединились постоянные партнёры – площадки из Таджикистана, Беларуси и Приднестровской Молдавской Республики. Уже подтвердили своё участие 25 площадок за рубежом, в том числе из Кыргызстана, Ливана и Турции, Бельгии, Испании и Чехии, Афганистана и Танзании, демонстрируя международный охват акции.

Как отмечают организаторы этого события, «Литературный диктант» – это редкая возможность проверить свои знания русской литературы, принять участие в масштабном культурном событии и внести свой вклад в сохранение и популяризацию литературного наследия. Мы приглашаем все заинтересованные учреждения – библиотеки, школы, вузы, культурные центры, а также всех неравнодушных к литературе граждан – стать частью нашего проекта.

Регистрация для организаторов площадок продлится до 10 сентября. Подробная информация о правилах проведения, регистрации и этапах акции доступна на официальном сайте акции: литдиктант.рф

Отметим, что индивидуальная регистрация читателей на площадку МГОУНБ начнётся в сентябре.

Фото: https://vk.ru/murmannauchka?z=photo-44573273_457306049%2Fd0c7e502eb0965c9b9