25 июля работники торговли отмечают свой профессиональный праздник!

Торговля - одна из ведущих отраслей экономики региона, как по числу занятых в ней людей, так и по объему деятельности и вкладу в общий экономический потенциал. Каждый из нас неразрывно связан со сферой торговли, а по её индикаторам судят в целом о социально-экономическом положении региона.

Благодаря вашим усилиям отрасль торговли в Мурманской области динамично развивается, открываются современные торговые центры, магазины, внедряются новые технологии и оборудование, расширяется ассортимент товаров и улучшается качество предоставляемых жителям услуг.

Серьёзным испытанием для работников торговли стал период работы в непростых условиях распространения пандемии нового типа. Торговые организации по сути оказывались «на передовой» и сейчас продолжают работать в условиях повышенной готовности.

Введенные ограничения, направленные на предотвращение распространения COVID-19, не смогли не сказаться на результатах хозяйственной деятельности предприятий торговли. В этой экстремальной ситуации вы смогли переформатировать свой бизнес и добросовестно трудиться, обеспечивая жителей региона товарами первой необходимости.

Министерство экономического развития Мурманской области поздравляет работников торговли и ветеранов отрасли с профессиональным праздником – Днём работника торговли!

Примите слова благодарности за вашу стойкость и самоотверженность, профессионализм и ответственность.

Уверены, что умелое сочетание инновационных подходов с лучшими традициями и впредь позволят вам предоставлять качественные услуги на потребительском рынке региона, отвечающие всем современным потребностям.

Крепкого всем здоровья, благодарных покупателей, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!