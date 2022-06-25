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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.22 12:00

25 июня, начиная с 2015 года, статистики России отмечают свой профессиональный праздник

Именно в этот день в 1811 году в России было образовано первое статистическое отделение, которое возглавил профессор Карл Фёдорович Герман. Данное подразделение вошло в состав Министерства полиции, учреждённого в то же время императорским манифестом Александра I. С этого времени статистика обрела государственный статус и за свою более чем двухвековую историю доказала необходимость для государственного управления, планирования и прогнозирования.

Значение современной статистики трудно переоценить. Она играет важнейшую роль при выработке и воплощении в жизнь социально-экономической политики государства. Труд статистиков связан с цифрами. Год за годом на протяжении многих лет статистическая служба ведёт летопись жизни страны, а это вовсе не сухая и не скучная работа. Статистика – живая общественная наука, она любознательна, энциклопедична и способна количественно подтвердить большинство произошедших в стране явлений и процессов.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области представляет собой крупную информационную структуру региона. В настоящее время в Мурманскстате трудится более 170 человек, в том числе 119 федеральных государственных служащих, средний стаж которых составляет 13 лет. Практически все федеральные государственные служащие (99,9%) имеют высшее образование, два специалиста – учёную степень кандидата наук.

Средний возраст сотрудников организации – 49 лет. В коллективе 90 процентов – женщины.

Свой профессиональный праздник мурманские статистики встречают с деловым настроем. Наряду с текущим выполнением Федерального плана статистических работ в этом году предстоит подвести итоги прошедших ранее Всероссийской переписи населения и сельскохозяйственной микропереписи, до конца года провести выборочные статистические наблюдения по репродуктивным планам и состояния здоровья населения.

 

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