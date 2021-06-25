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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.21 15:45

25 июня отмечается День работника статистики

Этот профессиональный праздник официально был учреждён относительно недав-но, в 2014 году. Дата празднования – 25 июня – выбрана не случайно: в этот день в 1811 году манифестом Александра I было создано Статистическое отделение, вошедшее в состав Министерства полиции. Новую структуру возглавил историк, экономист, академик Петербургской академии наук Карл Герман.

В этом году отмечается 210-летие со дня основания государственной статистики в России. В течение длительного пути своего становления и развития она являлась необходимым и эффективным инструментом государственного управления.

Как сообщает Т.С. Куликова, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, сегодня государственная статистика – это основной элемент информационной системы общества, обеспечивающий органы государственной власти, деловые круги и общественность официальной статистической информацией.

В Федеральной службе государственной статистики сформированы и размещены на Интернет-портале грандиозные информационные ресурсы. Росстат является координатором Единой межведомственной информационно-статистической системы, включающей справочники, классификаторы и иное обеспечение.

Переход к цифровой экономике, растущие потребности в оперативной и качественной информации ставят новые задачи. Основным вектором развития Отечественной статистики на ближайшее время станет цифровизация всего процесса статистического производства. Она предполагает предоставление организациями отчётности в электронном виде и централизацию обработки данных, что позволит повысить качество собираемых данных и скорость выдачи результатов расчётов. Логическим развитием электронного сбора является переход на потоковую модель сбора первичных статистических данных, формируемых в автоматизированных системах первичного учёта. Одним из перспективных способов снижения отчётной нагрузки на бизнес является максимальное использование альтернативных источников данных для формирования официальной статинформации.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области идёт в ногу со временем и активно внедряет в работу современные информационные технологии. В 2020 году доля отчётности, предоставляемой респондентами в электронном виде, достигла почти 90 процентов.

В настоящее время Мурманскстат ведёт активную работу по расширению информационной доступности, обеспечивая оперативный доступ к информационным ресурсам, размещённым на сайте. В 2020 году Мурманскстатом было выпущено более 20 тематических и комплексных сборников и буклетов, 84 доклада, 174 срочных информации по актуальным вопросам, информаций и экспресс-информаций, 14 презентаций, более 2,6 тысячи статистических таблиц.

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