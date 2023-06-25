Мурманчане активно отметили День молодёжиО молодёжи Мурманской области – языком статистики
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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.23 11:00

25 июня сотрудники статистической службы отмечают профессиональный праздник – День работника статистики России

Федеральная служба государственной статистики – одно из старейших ведомств Российского государства. В этом году исполняется 212 лет со дня основания Статистического отделения в составе Министерства полиции, имевшего значительные полномочия в управлении экономикой Российской империи при Александре I. С этого времени статистика обрела государственный статус и за годы истории доказала свою необходимость в управлении страной, распределении ресурсов и установлении целей развития.

Как сообщает В.А. Кудицкая, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, задача современного этапа – сделать статистику быстрой, точной и открытой. Основным вектором её развития является цифровизация, которая внедряется во все этапы статистического производства – от планирования через сбор, обработку и анализ данных до распространения информации. Формируется система оперативной статистики на основе «больших» и административных данных, ведётся консолидация информации на основе цифровой аналитической платформы. Одновременно проводится трудоёмкая работа по снижению отчётной нагрузки на бизнес. Унифицируются формы федерального статистического наблюдения, упрощаются механизмы сдачи отчётности, при распространении информации используются современные инструменты визуализации.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области представляет собой крупную информационную структуру региона. Стабильность кадрового состава – одна из составляющих успешной работы мурманской статистики. В Мурманскстате трудится 177 человек, из них более 90 процентов имеют высшее образование, два специалиста – учёную степень кандидата наук. За высокие достижения в труде и безупречную службу многие поощрены ведомственными наградами Росстата и органов власти региона.

У мурманской статистики женское лицо: 91 процент сотрудников – представительницы прекрасного пола. Средний возраст государственных гражданских служащих – 46 лет. В последнее время к нам приходит работать молодёжь, большое внимание уделяется развитию системы наставничества. В Мурманскстате активно работает Молодёжный совет, который участвует в жизни не только коллектива, но и региона в целом.

Поздравляем сотрудников Мурманскстата и всей системы Росстата с Днём работника статистики. Желаем дальнейших успехов в их каждодневном труде. Особые поздравления с профессиональным праздником – нашим ветеранам. Примите искренние слова благодарности за ваш многолетний и добросовестный труд и пожелания крепкого здоровья, бодрости, заботы родных и близких.

Фото: https://vk.com/murmanskstat?z=photo-188169427_457240193%2Falbum-188169427_00%2Frev

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