25 километров трассы Кола – Серебрянские ГЭС отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Наиболее протяженный ремонтируемый участок в региональной кампании 2022 года расположен на автомобильной дороге Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами, км 33 - км 64 (выборочно), сообщает региональный Минтранс. Выполнение работ на этой дороге разбито на 5 участков, общая протяженность ремонта – 25 километров (км 32 - км 42, км 45 - км 49, км 50 - км 64). Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Для выполнения ремонта «Мурманскавтодором» заключён государственный контракт №24 от 01.04.2022 с ООО «Север Строй». Срок окончания работ – 30 сентября 2023 года.

Для увеличения срока эксплуатации дорожного полотна внедрены новейшие технологии. Так, при ремонте региональных автомобильных дорог с 2021 года применяется высокопрочная асфальтобетонная смесь типа А16ВН, которая содержит новые химические добавки.

В настоящее время подрядчик приступил к работам по очистке откосов, сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/