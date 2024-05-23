25 мая в Мурманске состоится общегородской субботник
Как сообщает администрация города Мурманска, большая уборка пройдёт 25 мая на 21 территории во всех округах города.
Первомайский административный округ:
озеро Ледовое;
Ручей Чистый;
озеро Глубокое;
зелёная зона в районе дома №163 по просп. Кольскому (Фадеев Ручей);
зелёная зона в районе домов №№210, 212 по просп. Кольскому и ручья Безымянного;
зелёная зона в районе дома №173 по просп. Кольскому;
территория малой Долины Уюта.
Ленинский административный округ:
береговая зона Семёновского озера;
береговая линия Кольского залива в районе сопки Зелёный мыс;
набережная губы Чалм-пушка Кольского залива;
зелёная зона, расположенная на пересечении просп. Героев-североморцев и ул. Александрова;
зелёная зона, расположенная вдоль главных фасадов многоквартирных домов №№4, 8 по проезду Ивана Халатина;
зелёные зоны, расположенные в районе здания №31 по проезду Портовому.
Октябрьский административный округ:
овраг между ул. Полярные Зори и домом №37 по просп. Ленина, сбор: поворот на спуске от дома №16 по ул. Полярные Зори в сторону здания «Сбербанка»;
склон (зелёная зона) между детской площадкой и домом на просп. Ленина, 34, сбор: в районе дома № 1 по ул. Русанова;
овраг от домов №№13, 11, 7 по ул. Радищева, сбор: в районе дома № 7 по ул. Радищева;
откосы и склон в районе ул. Софьи Перовской, 21а;
овраг гаражного кооператива №16 по ул. Гвардейской (склоны и русло), сбор: в районе пешеходного перехода около спорткомплекса;
озеро Среднее (конечная автобуса №29, ул. Мира, 14)
озеро Окуневое (со стороны больницы Севрыба);
озеро Среднее (со стороны дома №99 по ул. Старостина).
Начало в 10.00. На месте будет организована раздача инвентаря.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27415&page=1