25 мая в Мурманске состоится общегородской субботник

Как сообщает администрация города Мурманска, большая уборка пройдёт 25 мая на 21 территории во всех округах города.

Первомайский административный округ:

озеро Ледовое;

Ручей Чистый;

озеро Глубокое;

зелёная зона в районе дома №163 по просп. Кольскому (Фадеев Ручей);

зелёная зона в районе домов №№210, 212 по просп. Кольскому и ручья Безымянного;

зелёная зона в районе дома №173 по просп. Кольскому;

территория малой Долины Уюта.

Ленинский административный округ:

береговая зона Семёновского озера;

береговая линия Кольского залива в районе сопки Зелёный мыс;

набережная губы Чалм-пушка Кольского залива;

зелёная зона, расположенная на пересечении просп. Героев-североморцев и ул. Александрова;

зелёная зона, расположенная вдоль главных фасадов многоквартирных домов №№4, 8 по проезду Ивана Халатина;

зелёные зоны, расположенные в районе здания №31 по проезду Портовому.

Октябрьский административный округ:

овраг между ул. Полярные Зори и домом №37 по просп. Ленина, сбор: поворот на спуске от дома №16 по ул. Полярные Зори в сторону здания «Сбербанка»;

склон (зелёная зона) между детской площадкой и домом на просп. Ленина, 34, сбор: в районе дома № 1 по ул. Русанова;

овраг от домов №№13, 11, 7 по ул. Радищева, сбор: в районе дома № 7 по ул. Радищева;

откосы и склон в районе ул. Софьи Перовской, 21а;

овраг гаражного кооператива №16 по ул. Гвардейской (склоны и русло), сбор: в районе пешеходного перехода около спорткомплекса;

озеро Среднее (конечная автобуса №29, ул. Мира, 14)

озеро Окуневое (со стороны больницы Севрыба);

озеро Среднее (со стороны дома №99 по ул. Старостина).

Начало в 10.00. На месте будет организована раздача инвентаря.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27415&page=1