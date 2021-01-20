25 медицинских работников получили единовременную социальную выплату на приобретение жилья в 2020 году

В 2020 году 25 медицинских работников воспользовались такой мерой соцподдержки, как единовременная социальная выплата на приобретение жилья. Врачи и средний медицинский персонал Мурманской области получили единовременные выплаты в размере от 1 до 2 миллионов рублей в зависимости от состава семьи. Всего из средств областного бюджета было выплачено более 34 миллионов рублей.

В 2021 году на реализацию данной меры социальной поддержки медицинских работников предусмотрен аналогичный объём средств областного бюджета.

Напомним, в Мурманской области действует закон от 08.06.2018 № 2269-01-ЗМО «О единовременной социальной выплате на приобретение или строительство жилого помещения отдельным категориям медицинских работников». Он предусматривает частичную компенсацию приобретаемого в собственность врачами-специалистами и фельдшерами скорой медицинской помощи жилья. Выделяемые средства носят безвозмездный характер, но медицинский работник берет на себя обязательство отработать в Мурманской области не менее пяти лет, жильё также можно приобретать только в нашем регионе. Действие документа распространяется на отдельные категории медицинских работников, трудоустроенных в подведомственных министерству здравоохранения Мурманской области учреждениях, и не получавших ранее мер государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья.