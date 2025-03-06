2,5 миллиарда рублей вложат «Россети Северо-Запад» в энергокомплекс Мурманской области в 2025 году

Вчера в рамках рабочей встречи губернатор Андрей Чибис и генеральный директор «Россети Северо-Запад» Вячеслав Торсунов обсудили развитие электросетевой инфраструктуры и повышение надежности электроснабжения в Мурманской области.

Андрей Чибис подчеркнул, что в Арктике и Кольском Заполярье реализуются стратегически важные для России проекты, поэтому одной из ключевых задач является обеспечение бесперебойного электроснабжения.

«Арктика в зоне особого внимания для нас, наших партнёров и наших недругов. Конечно, наша задача – сделать так, чтобы все вопросы, связанные с поддержанием сетей, модернизацией, обеспечением качественного энергоснабжения, оперативно решались. В этом направлении мы давно и продуктивно взаимодействуем. Уверен, что с учётом имеющихся наработок мы продвинемся вперед, чтобы все чётко и надёжно работало. Конечно, есть аспекты, которые требуют обсуждения, это и тарифные вопросы, и дополнительное финансирование, в том числе вопросы получения дополнительной поддержки на программу повышения надёжности, которой мы вместе занимаемся с вами и с Министерством энергетики РФ. Далее мы актуализируем и сформируем план дальнейшей работы», – отметил глава региона.

Вячеслав Торсунов рассказал, что в 2025 году финансирование инвестиционной и ремонтной программ «Россети Северо-Запад» в Мурманской области составит более 2,5 миллиарда рублей.

Энергетики отремонтируют 149 км линий электропередачи, 30 трансформаторных подстанций и 124 подстанции 35-150 кВ. В частности, компания проведёт капитальные работы на центре питания 150 кВ «Нагорная». Это повысит надёжность электроснабжения жителей и промышленных предприятий Мончегорского района.

«Мы уделяем особое внимание развитию электросетевой инфраструктуры и повышению надёжности электроснабжения в Мурманской области. С одной стороны, это связано со сложным заполярным климатом, с другой – с проектами федерального уровня, которые реализуются в регионе. Отмечу, что «Россети Северо-Запад» совместно с правительством Мурманской области разработали программу повышения надежности электроснабжения. В ближайшее время направим её в Минэнерго России. Надеемся на поддержку региона при согласовании программы на федеральном уровне», – отметил Вячеслав Торсунов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/