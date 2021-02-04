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Мурманская область. Арктика (16+)04.02.21 14:30

25 млн рублей выделят на пособия для опекунов недееспособных граждан в Мурманской области

Учреждения социальной сферы в Кандалакшском районе, несмотря на пандемию, продолжают оказывать полный и качественный объём услуг населению. Об этом в рамках своего визита в муниципалитет сообщила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева. На территории Кандалакшского района расположены 4 государственных областных учреждения сферы социальной поддержки населения, которые работают на все 10 муниципальных образования района и 44 населенных пункта, где в общей сложности проживает более 80 тысяч человек. Учреждения предоставляют более 80 государственных услуг, предусмотренных федеральным и региональным законодательством.

«В рамках поездки мы провели осмотр учреждений – в каком они состоянии, требуется ли ремонт, – отметила Елена Дягилева. – Также мы оценили реализацию проектов в социальной сфере, в частности, состоялись встречи с северянами, которые воспользовались такими мерами государственной поддержки как устройство на временные общественно полезные работы, заключение социальных контрактов и ежемесячная выплата опекунам недееспособных граждан».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по словам заместителя губернатора, за последние годы в регионе наметилась чёткая тенденция сокращения численности граждан, опекаемых физическими лицами. В то же время растёт число подопечных, находящихся под надзором в психоневрологических интернатах.

«В целях продления пребывания одиноких недееспособных граждан в привычной социальной среде, снижения социальной напряженности и экономии бюджетных средств с января 2021 года опекуны совершеннолетних недееспособных граждан будут ежемесячно получать вознаграждение в размере 17 тысяч рублей, – сообщила Елена Дягилева. – В 2021 году прогнозируемое количество получателей вознаграждения составит 95 человек. Объём выделенных средств областного бюджета – 25 миллионов рублей. Кроме того, губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил до 1 апреля проработать расширение категории граждан, которые смогут получать эту меру поддержки».

При этом, как подчеркнула заместитель губернатора, социальные учреждения продолжат выполнять свои функции в полном объёме.

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