25 молодых педагогов будут включены в кадровый резерв управленцев системы образования региона по итогам конкурса

С 2021 года Министерство образования и науки Мурманской области проводит конкурсный отбор образовательных организаций, реализующих дополнительные профессиональные программы переподготовки кадров, на право получения грантов в форме субсидии из областного бюджета на реализацию программы «Менеджмент образования».

Программа направлена на формирование кадрового резерва руководителей образовательных организаций Мурманской области из числа педагогических работников в возрасте до 35 лет.

16 февраля комиссией по проведению конкурсного отбора на получение грантов из областного бюджета допущена до рассмотрения заявка Мурманского арктического государственного университета.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, решение по предоставлению гранта будет принято 14 марта 2022 года. В апреле 25 молодых инициативных педагогов из Апатитов, Мончегорска, Оленегорска, Мурманска, Кандалакшского, Кольского районов, Печенгского округа, ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Североморск начнут обучение по дополнительной профессиональной программе переподготовки кадров «Менеджмент образования». В декабре выпускники программы будут включены в кадровый резерв молодых управленцев системы образования региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/442286/#&gid=1&pid=1