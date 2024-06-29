25% населения Мурманской области – молодёжь, и это один из приоритетов в работе регионального правительства – Андрей Чибис

25% населения Мурманской области – молодёжь, об этом вчера сообщил губернатор Андрей Чибис, открывая заседание регионального правительства.

«Тема молодёжной политики – один из приоритетов работы правительства Мурманской области и плана «На Севере – жить». Инвестиции в образование, здоровье, социальное развитие наших молодых северян создают базу для устойчивого социально-экономического развития Мурманской области», – подчеркнул губернатор.

Говоря о ключевых направлениях, глава региона первым назвал организацию досуга и мест для развития и самовыражения.

«Открываем молодёжные пространства, чтобы ребята могли чувствовать себя комфортно, реализовывать свои проекты и инициативы. Сегодня открыто 54 пространства разной направленности, в том числе под брендом «СОПКИ»: «СОПКИ.СЕМЬЯ», «СОПКИ.СПОРТ», «СОПКИ.21А» на базе центра современного искусства. За три года посещаемость составила более 270 тысяч. Помимо этого, открыли патриотический центр «На Севере – жить!» и центр патриотического воспитания «ВОИН», – сообщил губернатор. В этом году планируется открыть еще 35 пространств.

Также в регионе активно создают пространства для развития профессиональных навыков. Глава региона подчеркнул, что в колледжах и техникумах Мурманской области обновлены 100 лабораторий, в том числе по проекту «Профессионалитет».

«Они оснащены самым современным оборудованием. Это позволяет тем, кто учится, получить реальный опыт работы и стать востребованными специалистами, и уже в процессе обучения заключать трудовые договоры с крупнейшими предприятиями области. Наши ребята становятся действительно востребованными, с достойной зарплатой, и вносят свой вклад в развитие области, Арктики», – отметил Андрей Чибис.

В этом году в планах открыть ещё 62 лаборатории: 44 – в рамках проекта «Профессионалитет», 18 – в рамках соглашения регионального правительства с индустриальными партнерами.

«Это «НОВАТЭК», «ФосАгро», «Норникель». Общая сумма вложений и инвестиций составит порядка 700 млн рублей», – подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что за последние 10 лет число студентов СПО выросло на треть.

«Все больше молодёжи предпочитают учиться в наших колледжах. Я уверен, тенденция сохранится, потому что с одной стороны мы продолжаем все вышеперечисленное. С другой – связка потенциального работника и работодателя становится все крепче и эффективнее», – сказал Андрей Чибис. Губернатор рассказал и об активном развитии Мурманского арктического университета: модернизированы 52 учебные лаборатории и аудитории, отремонтировано 65% жилфонда в трех общежитиях, 28 объектов будут модернизированы до конца текущего года.

Обновляются и образовательные пространства в школах. С 2021 года реализуется программа «Арктическая школа», за это время преобразовано более 200 пространств. В том числе появились «Уникумы» для подготовки к олимпиадам.

«В 2024 году будут созданы ещё 80 пространств в наших школах. Как и планировали, в текущем году мы на 100% покроем все школы программой «Арктическая школа». Важно, что эти пространства создаются по инициативе и с согласия учеников, ребята сами выбирают, что и как должно быть сделано. И этот принцип призываю внимательно соблюдать», – обратился глава региона к коллегам.

Активно ведётся профориентационная работа со школьниками. С сентября 2023 года проведено более 2000 экскурсий на предприятия, в колледжи, университет. На базе школ создано 280 профильных классов. Также востребован региональный проект «Работа рядом».

«С 2019 года были трудоустроены более 25 тысяч человек, в том числе школьников и студентов. На встречах в муниципалитетах ребята сами рассказывают, что и как делали, сколько денег получают. И они очень довольны этим проектом. Работу будем продолжать», – сообщил Андрей Чибис.

Совершенствуются механизмы стимулирования и поощрения молодых ребят. Ежегодные стипендии губернатора Мурманской области получают школьники и студенты за серьёзные успехи в разных сферах, а с 2022 года учреждена стипендия в 15 тысяч рублей и для самых активных представителей работающей молоджи. В регионе присуждают 4 литературные премии – молодые литераторы получают до 35 тысяч рублей. В 2 раза увеличены стипендии для ординаторов и студентов целевых направлений.

«Кроме того, установлены стипендии для отличников колледжей в 10 тысяч рублей ежемесячно. В завершившемся учебном году стипендиатами стали 236 студентов-отличников, их число по сравнению с прошлым годом увеличилось на 70%. Всего стипендии для активных и талантливых получают порядка 500 человек. Введена стипендия и для молодых ученых – до 20 тысяч рублей ежемесячно. Установлен минимальный порог зарплаты для учителей – 50 тысяч рублей. А также ощутимо повысили премии для победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников: победители получают по 200 тысяч рублей, призёры – по 150», – подчеркнул губернатор. Андрей Чибис напомнил, что молодые специалисты бюджетной системы региона получают «полярки» с первого дня работы.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в 2020 году в три раза увеличено финансирование на грантовую поддержку молодёжи. Сегодня в регионе предусмотрен конкурс на реализацию молодёжных социально значимых проектов и программ. Сумма гранта от 400 тысяч до 1 млн рублей, за 5 лет выделено более 100 грантов. Новым направлением поддержки стали гранты на реализацию кинопроектов молодежи. На эти цели ежегодно выделяется 2 миллиона рублей. Кроме того, выдаются гранты на открытие бизнеса молодым предпринимателям до 25 лет.

«Это федерльный грант, в рамках которого мы выделяем средства из областного бюджета. В 2023 году победителями стали 10 проектов на сумму более 18 миллионов рублей», – сообщил Андрей Чибис.

В завершение глава региона отметил, что озвучена лишь часть всех направлений и мероприятий. Подробнее рассказала председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева.

Фото: https://gov-murman.ru