25 педагогов из разных уголков страны приступят к работе в школах и детском саду Мурманской области

В Министерстве образования и науки Мурманской области подвели итоги конкурсного отбора педагогических работников из других субъектов страны на право получения единовременной компенсационной выплаты в размере до 1 млн рублей.

По результатам конкурсного отбора победителями стали 25 педагогов из 20 субъектов РФ: Амурской, Воронежской, Вологодской, Кемеровской, Магаданской, Пензенской, Ростовской, Свердловская, Тамбовской, Челябинской и Ярославской областей; Чувашской и Удмуртской Республик, Республики Алтай и Карелия; Пермского, Красноярского, Краснодарского, Хабаровского и Забайкальского краев. Ряды педагогического сообщества Мурманской области пополнят учителя математики, русского языка и литературы, начальной школы, английского языка, технологии, физики и истории. Начнёт работать новый воспитатель в детском саду в Мончегорске.

1 сентября победители конкурсного отбора начнут свою профессиональную деятельность в школах и детских садах в Мурманске, Мончегорске, ЗАТО Александровск, Кировске, Ковдорском муниципальном округе, Кандалакшском и Кольском районах, Апатитах, Полярных Зорях, ЗАТО г. Североморск, Никеле, Оленегорске и Островном. 8 педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию. Все победители конкурсного отбора вместе с выплатой получат ещё одну меру поддержки, которая реализуется в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить», компенсирующую оплату жилья в размере 25 тысяч рублей.

Напомним, по поручению губернатора Андрея Чибиса с 2023 года педагогические работники, переехавшие в Мурманскую область и устроившиеся на дефицитные вакансии, участвуют в конкурсном отборе на право получения единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей, если педагогический стаж превышает три года, и 500 тысяч рублей для педагогов с меньшим стажем работы по специальности, уточняет Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru