25% россиян намекнут любимым, что хотят получить на Новый год, 38% предпочтут подарок-сюрприз

Мужчинам новогодние подарки-сюрпризы нравятся больше, чем женщинам. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, состоящих в браке или в отношениях.

38% россиян хотели бы, чтобы подарок на Новый год от второй половины оказался для них сюрпризом, 25% — закажут или намекнут на что-то конкретное. Среди мужчин сторонников сюрпризов значительно больше, чем любителей подарков на заказ (44 и 20% соответственно), среди женщин — примерно поровну (30% россиянок будут намекать на желаемое, 32% ждать сюрприза).

Чтобы не расстроить вторую свою половину, стоит внимательнее отнестись к пожеланиям — 36% женщин и 34% мужчин не обрадуются сюрпризу, если предпочтения по подарку были ими заранее обозначены. Получая заказанное на Новый год, мужчины и женщины радуются больше, особенно представительницы слабого пола.

Те же, кто ждёт сюрприза в новогоднюю ночь, в большинстве случаев точно ему обрадуются: так утверждают 87% мужчин и 89% женщин, предпочитающих неожиданные подарки.

Время проведения опроса: 20—25 ноября 2024 года.