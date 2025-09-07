«Прямая линия»: северяне могут инициировать благоустройство территорий и установку детских площадок на средства регионального бюджетаВ Мурманской области на единый день голосования, 14 сентября 2025 года, назначено проведение 8 избирательных кампаний
Мурманская область. Арктика (16+)07.09.25 16:30

2,5 тысячи студентов Мурманской области приняли участие в Дне первокурсника

На площади у морского вокзала Мурманска в третий раз состоялся масштабный праздник – День первокурсника «Арктика – место силы!». Фестиваль собрал около 2,5 тысячи студентов из колледжей, техникумов и вузов региона.

С приветственным словом к первокурсникам обратилась заместитель министра образования и науки Мурманской области Елена Зубрицкая.

«Дорогие первокурсники! Сегодня для вас начинается новый и очень важный этап жизни. Впереди годы, наполненные знаниями, открытиями, дружбой и первыми профессиональными шагами. Вы сделали серьёзный выбор и пришли в систему образования Мурманской области, которая сегодня активно развивается и открывает широкие перспективы для молодежи. Благодаря поддержке главы Мурманской области Андрея Чибиса по губернаторскому плану «На Севере – жить!» и при поддержке ведущих предприятий в регионе появляются современные кластеры, лаборатории, новые возможности для учёбы, творчества, спорта и самореализации. Но главное – именно вы придаете смысл этим изменениям, потому что ваши идеи, энергия и стремление к успеху будут определять будущее Кольского Заполярья и всей Арктики. Поздравляю вас с этим праздником! Пусть студенческие годы станут временем ярких впечатлений и настоящих побед. Смело идите к своим целям, раскрывайте свои таланты и верьте в свои силы!», – сказала заместитель министра.

Кульминацией праздника стал парад студентов и торжественное зажжение маяка, символизирующего начало нового жизненного пути и открывающиеся перспективы.

Для студентов также работали тематические площадки, организованные движением «Первые», студенческим объединением «Молодая Арктика», Мурманским арктическим университетом. Первокурсники участвовали в конкурсах и играх, попробовали силы в «географической гонке», изготавливали памятные сувениры и значки, получали призы, а также посетили интерактивные зоны с VR-технологиями и караоке. Кроме того, ребята узнали о возможностях самореализации, общественной и волонтерской деятельности.

Яркую атмосферу празднику придали живые выступления творческих коллективов. На сцене выступили ансамбль «Family Jazz», «Университетский ансамбль КЛюП-студия», танцевальная студия «Polar Vibe», группы ВасяНастя и White Rocks. Настоящим украшением программы стали танцевальные флешмобы, а финальной точкой праздника – дискотека от DJ Klever (Юлии Богдановой).

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552971/#&gid=1&pid=39

