2,5 тысячи юных северян отдохнут на территории Мурманской области в период оздоровительных каникул

В школах Кольского Заполярья стартовали оздоровительные каникулы. Дополнительный отдых организован после непростого периода полярной ночи. Каникулы продлятся до 22 февраля, и в это время для детей подготовлена насыщенная и полезная программа.

В регионе начали работу 25 лагерей дневного пребывания на базе школ в Мурманске, Александровске, Апатитах и Кировске. Всего во время оздоровительных каникул на территории Мурманской области отдохнут около 2,5 тысячи детей.

«Организация отдыха юных северян – одно из приоритетных направлений системы образования региона в рамках реализации губернаторского плана «На Севере – жить!». Мы понимаем, насколько важно после полярной ночи дать детям возможность восстановить силы, укрепить здоровье и провести время интересно и с пользой», - отметила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Во время смен для школьников проводятся тематические занятия, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие мероприятия. Ребята пробуют себя в новых видах деятельности, учатся работать в команде. Для них также организованы экскурсии в краеведческий музей, музей истории города Колы. Особое внимание - патриотическому воспитанию: в преддверии Дня защитника Отечества для детей пройдут уроки мужества, спортивные соревнования и творческие программы. Также дети посетят мемориальный комплекс Долина Славы.

Кроме того, ребята примут участие в мероприятиях на площадках спортивных центров. Для школьников будут организованы массовые катания на льду, турниры по шахматам и шашкам, соревнования по настольному теннису и посещение тира. Также ребята смогут познакомиться с современными форматами активного отдыха в рамках «фиджитал-каникул»: в Фиджитал центре будут работать зоны виртуальной реальности, игровые консоли, компьютерные площадки и ритм-стимуляторы.

Кроме того, продолжают работу региональные центры детского отдыха. С начала года в центре гражданско-патриотического воспитания молодежи «На Севере – жить!», Зеленоборской санаторной школе-интернате и оздоровительном лагере «Гандвиг» уже отдохнули около 2 тысяч школьников, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562443/#&gid=1&pid=5