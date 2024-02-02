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Мурманская область. Арктика (16+)02.02.24 13:00

25 жителей региона стали лауреатами премии «Команда Путина»

Вчера губернатор Андрей Чибис принял участие в торжественной церемонии награждения почётной премией «Команда Путина». Её лауреатами стали 25 жителей региона – педагоги, врачи, журналисты, волонтёры, предприниматели. Премия «Команда Путина» инициирована Народным фронтом с целью отметить почётными наградами труд тех, кто каждый день успешно трудится на благо нашей страны, а также безвозмездно, от всей души помогает другим, прежде всего, конечно, воинам специальной военной операции, жителям новых территорий Российской Федерации.

«Для меня большая честь присутствовать сегодня в этом зале, где находятся доблестные защитники Родины, а также те, кто своим трудом, активной жизненной позицией доказывают, что именно благодаря вам наша страна становится ещё мощнее. Несмотря на сложности, которые сегодня выпали на долю нашей страны, общество смогло консолидироваться, собраться в единый кулак вокруг лидера – Президента России Владимира Путина. Для меня и моих коллег большая честь служить в Мурманской области, плечом к плечу с нашими ребятами из Краснознаменного Северного флота. Хочу отдельно поблагодарить тех, кто плетёт маскировочные сети, делает сухие пайки, работает на производстве, учит детей любви к Родине: всех, кто не безразличен к судьбе нашего региона и целой страны. Спасибо, что двигаете Мурманскую область вперёд и показываете пример подрастающему поколению. У каждого из нас свой фронт. Вместе с поддержкой Президента России мы победим и пройдём через любые испытания», – подчеркнул Андрей Чибис.

Затем глава региона вместе с представителями Народного фронта – журналистом, популярным военным корреспондентом Семёном Пеговым и певицей Александрой Кругловой вручил лауреатам почётные грамоты и отличительные знаки «Команда Путина».

Командующий Краснознаменным ордена Ушакова Северным флотом Герой России Александр Моисеев передал представителям воинских подразделений, участвующих в специальной военной операции, технику, приобретенную благодаря помощи неравнодушных жителей Мурманской области.

«Не просто так в формулировках Указа Президента России Владимира Путина встречаются такие слова как «героизм», «мужество» и «отвага». Бойцы Северного флота прошли сложный путь от севера Харькова до Днепра. 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде, а также 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригаде морской пехоты Президентом России присвоено почётное наименование «Гвардейская». За время проведения СВО 16 военнослужащих Северного флота удостоены звания Героя России, около 9 тысяч удостоены высоких государственных наград. Это высочайшая оценка работы тех бойцов, которые сейчас находятся на самом главном рубеже. От себя лично хочу передать слова благодарности всем, кто выполняет свой долг в зоне СВО, и всем, кто находится здесь, – создает условия для того, чтобы приблизить нашу победу», – сказал Александр Моисеев.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта Максим Сахневич вручил благодарственные письма руководителя исполкома НФ за существенную помощь участникам специальной военной операции представителям различных сфер деятельности.

«Пожалуй, нет ни одного региона в России с таким единением, дружбой и взаимопониманием. Вчера на встрече в Штабе общественной поддержки сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова отметила, что в Кольском Заполярье, пожалуй, нет ни одной семьи, в которой не служил кто-либо из родственников, друзей, кто-либо не помогал нашим бойцам. Спасибо президенту Владимиру Путину за то, что защищает нашу историю, культуру, ценности и традиции в интересах миллионов россиян. Спасибо губернатору Мурманской области Андрею Чибису за поддержку – нет ни одного вопроса, который он бы не помог решить. Народный фронт оказывал и будет оказывать необходимую помощь Вооруженным Силам РФ столько, сколько это нужно. Каждый из нас верит, что победа будет за нами!», – отметил Максим Сахневич.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, военнослужащие-медики Северного флота получили Благодарственные письма из рук члена регионального штаба Народного фронта, депутата Государственной Думы Татьяны Кусайко.

«Сегодня по всей стране возникает множество проектов разного масштаба, объединяющих людей, которые стремятся обеспечить российских военнослужащих в зоне СВО всем необходимым. Вокруг президента сплотилась команда единомышленников, готовых использовать все свои возможности, чтобы помочь нашим защитникам. Одни шьют и вяжут для них тёплую одежду, другие изготавливают окопные свечи и тактические носилки, собирают медикаменты и многое другое. Многие направляют средства для закупки техники, необходимой на фронте. Хочу выразить глубокую признательность всем тем, кто вносит свой вклад в это благородное дело. Ваша самоотверженность и отзывчивость вдохновляют на новые свершения и вселяют уверенность в то, что мы обязательно преодолеем все трудности и испытания. Спасибо вам за всё, что вы делаете! Победа будет за нами!», – сказала Татьяна Кусайко.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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