25% жителей СЗФО считают, что указывать гендер в профессиях – это проявление уважения

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, считают ли жители СЗФО уважительным указывать на гендер в названиях профессий.

Опрос показал, что на вопрос: «Как вы считаете, уважительно ли указывать на гендер в профессиях?», - положительно отвечают около четверти жителей СЗФО, в противовес им 49% считают, что указание гендера не нужно и проявления уважения это не показывает. При это достаточно большая доля (26%) опрошенных затруднились с ответом на этот вопрос.

К слову, больше других уверены в том, что указание гендера в профессии – это маркер уважения жители Самаркой области (41% положительных ответов), а меньше всего видят в этом проявление уважения жители Новосибирской области (66% отрицательных ответов) и Красноярского края (60%).

В разрезе профессий больше других верят, что указание гендера в профессии указывает на уважительное отношение представители науки и образования, искусства, продаж и управления персоналом, в противовес им голосовали банковские служащие, юристы, строители и врачи – они не уверены, что использование феминитивов в названии профессий приведёт к улучшению отношения к ним.

Интересно, что для 19% опрошенных в СЗФО крайне важно, чтобы у названия профессии было два варианта в зависимости от пола специалиста, абсолютно не важен этот момент в названии профессий для 55%.

При это на текущем или последнем месте работы у 4% респондентов из СЗФО было принято называть должности коллег-женщин с феминитивами. С другой стороны, у 89% опрошенных пока нет такой традиции – называть должности коллег-женщин феминитивами. Чаще всего такие названия профессий с феминитивами встречаются у респондентов из сферы науки и образования, маркетинга, административного персонала и высшего менеджмента.