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Мурманская область. Арктика (16+)07.02.23 20:10

250 победителей! В Мурманске подвели итоги областного конкурса «Окно в Новый год — 2023»

Торжественная церемония награждения победителей прошла в Доме культуры «Первомайский» Мурманска. От имени губернатора Мурманской области памятные подарки вручила заместитель главы администрации города Мурманска Людмила Левченко.

Главным условием творческого соревнования, организованного по инициативе главы региона Андрея Чибиса, было оригинально украсить окно или балкон, используя при этом символы Нового года — кролика, кота или цифры «2023». Также в украшениях приветствовалась патриотическая тематика, связанная с историей Мурманской области или бытом и промыслом коренных малочисленных народов Крайнего Севера.

Всего в этом году заявки на участие прислали более 500 человек. По итогам отбора до голосования допустили около трёхсот работ, которые соответствовали условиям конкурса.

Победителей выбрали в ходе общественного голосования в социальной сети «ВКонтакте». Ими стали 250 конкурсантов, 55 из них — мурманчане.

Фото:  https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24327&page=1

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