250 тонн мелочи вернулось в оборот: итоги очередной «Монетной недели»

Благодаря акции, которая завершилась в октябре этого года, в оборот вернулось более 56 млн монет почти на 245 млн рублей. Это максимальный результат начиная с 2023 года, когда прошла первая «Монетная неделя», отмечает Центральный Банк РФ.

Всего в ходе пяти акций жители страны вернули в обращение более 215 млн монет почти на 956 млн рублей. Вес сданной мелочи – свыше 962 тонн. Это примерно столько же, сколько кассовый центр Банка России в Москве выдаёт банкам в течение года.

Некоторые банки и магазины продолжают принимать монеты для обмена на банкноты или зачисления на счёт и после окончания акции. Адреса участников и условия приёма опубликованы на сайте монетнаянеделя.рф.

К тому же для возврата монет в обращение необязательно ждать особого случая – нужно просто оплачивать ими товары и услуги, советуют специалисты ЦБ РФ.