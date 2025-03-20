На период проведения в Мурманске Международного арктического форума в городе вводятся ограничения движения автотранспортных средствВ Мурманской области планируется введение дополнительных дней ограничения продажи алкогольной продукции в торговых объектах
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)20.03.25 10:50

25–30 марта в Мурманске на МАФ-2025 пройдёт гастрономический фестиваль «Вкус Арктики»

Он включён в культурную программу Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» (МАФ), который состоится 26–27 марта под девизом «На Севере – жить!». Организатор форума – Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России.

Объединенная команда рестораторов и шеф-поваров из субъектов Арктической зоны Российской Федерации представит меню региональной аутентичной кухни, в которой используются продукты северных морей и местных производителей.

«Этот фестиваль будет особенным, так как мы расширяем географию участников гастрономического пространства. Своё участие уже подтвердили предприниматели из Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого и Чукотского автономных округов, Республики Коми, Республики Карелия, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Республики Саха (Якутия). В меню фестиваля будут как полюбившиеся позиции с хитами фестивалей арктической кухни, так и абсолютные новинки», – отметила заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

В гастрономическом фестивале примут участие порядка 15 предприятий питания из регионов Арктической зоны, кроме того, будет открыта ярмарка сувениров Мурманской области и ледяной бар «Попробуй Север на вкус».

«Мурманская область подарила России такое направление, как арктическая кухня. Мы прошли путь от полной неизвестности до коммерческого успеха, благодаря мощной информационной поддержке с участием местного бизнеса и власти», – подчеркнула автор-методист и руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России», куратор гастрономического фестиваля «Вкус Арктики» Екатерина Шаповалова.

В рамках фестиваля будет работать офис Туристского информационного центра Мурманской области, где жители и гости города смогут узнать о популярных туристических программах и приобрести паспорт полярника. На фестивале будет организована Арктическая почта, где все желающие смогут отправить своим близким эксклюзивные памятные открытки.

Гостей фестиваля ждут развлекательная и музыкальная программы, розыгрыши призов. 25 марта площадка на ул. Воровского будет работать с 15.00 до 21.00, а 26–30 марта - с 11.00 до 21.00.

Организатором фестиваля выступает правительство Мурманской области совместно с федеральным проектом «Гастрономическая карта России». Координатор проекта – АНО «Событие51».

Гастрономический фестиваль «Вкус Арктики» проходит с 2018 года. Мероприятие проводится в формате one-hand-food, оно направлено на привлечение внимания к местной кухне, продуктам питания региональных производителей и дикоросам Заполярья.

Ежегодно фестиваль получает награды на федеральном уровне, среди которых Гран-при Национальной премии в области общественных связей «Серебряный лучник» – Северо-Запад (2023), Гран-при Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards (2022)», топ-17 лучших летних гастрономических мероприятий (2022) и многие другие.

VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.

Подробнее о мероприятии – на сайте forumarctica.ru.

 

 

Фото: https://forumarctica.ru/news/na-maf-2025-sostoitsya-gastronomicheskiy-festival-vkus-arktiki/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Старт карьеры: топ-навыки по версии работодателей и молодых специалистов
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Могут ли отказать в работе, если у человека плохая кредитная история? Отвечает юрист hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Штрафник». Художественный сериал, 10 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Происходит деградация человеческого капитала, или Индекс курьера от «SuperJob» для оценки макротенденций в российской экономике-PRO Валюту (16+)Цены на нефть растут, доллар США немного укрепляется к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)За год зарплаты энергетиков в Мурманской области выросли на 18 тысяч рублей, а спрос на кадры увеличился на 24%-PRO ЖКХ (18+)На Северном флоте продолжается реализация программы по повышению энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика