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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.25 13:00

26 апреля в Мурманске начнут раздавать Георгиевские ленточки

В ближайшую субботу в Мурманске стартует всероссийская акция «Георгиевская ленточка». В самых людных местах в различных районах города-героя волонтёры будут бесплатно раздавать символ Победы горожанам.

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в этом году количество мест, где мурманчане смогут получить ленточку, увеличено.

В субботу 26 апреля с 16 до 18 часов раздача ленточек будет происходить в зоне отдыха на Семёновском озере.

В воскресенье 27 апреля в это же время можно будет получить ленточку на площади у кинотеатра «Мурманск» (ул. Полярные Зори, 51/33).

3 мая с 16 до 18 часов добровольцы будут работать в Центральном сквере (ул. Воровского, 11) и возле памятника Анатолию Бредову (перекресток просп. Ленина и ул. Профсоюзов).

5 мая также с 16 до 18 часов акция пройдёт в Первомайском округе на территории Кольского парка (просп. Кольский, 101).

7 мая с 17 до 19 часов горожане смогут получить Георгиевскую ленточку в торговых центрах «Волна» (ул. Ленинградская, 20/3), «О’кей» (просп. Ленина, 34) и «Плазма» (ул. Рогозерская, 4), а также в Кольском парке и в районе Росляково на площадке возле Дворца культуры «Судоремонтник» (ул. Заводская, 1).

Существует особый кодекс ношения Георгиевской ленты, разработанный всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». Согласно ему, носить ленточку следует на груди рядом с сердцем, на плече или воротнике. Она должна быть подколота булавкой или привязана ниткой. Закреплять ее на теле ниже уровня локтя, на запястье, на сумках, ремнях, часах, вплетать в волосы, привязывать на ошейники животных или к дверцам, антеннам, дворникам автомобилей неприемлемо.

Публичное осквернение Георгиевской ленты влечёт за собой ответственность в соответствии с законодательством о символах воинской славы.

 

 

https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29831&page=1

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