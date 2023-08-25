26 и 27 августа в музейно-выставочном центре «Хибинариум» и в арт-парке «Таинственный лес» пройдёт первый «Грибной фестиваль в Хибинах»

Мероприятие приурочено к XVII международному рабочему совещанию по изучению макромицетов, которое пройдёт в Кольском научном центре РАН и соберёт множество специалистов из разных регионов России и Узбекистана. «Грибной фестиваль в Хибинах» станет завершающим событием этой встречи, оно предназначено в первую очередь для горожан и гостей Апатитов и Кировска.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, 26 августа с 12 до 17 часов в музейно-выставочном центре «Хибинариум» (Апатиты, ул. Ферсмана, 16) и 27 августа с 12 до 17 часов в арт-парке «Таинственный лес» (окрестности Кировска, по дороге на Южный склон горнолыжного курорта «Большой Вудъявр») участников фестиваля ждут: лекции и практикумы от сотрудников КНЦ РАН, выставки живых грибов, консультации специалистов по их определению, творческие мастер-классы по ботанической иллюстрации, сухому валянию, шитью из фетра, созданию «грибных» открыток, грибной квест «Тихая охота», арт-ярмарка, фотосушка и ещё множество сюрпризов от организаторов.

Фото: https://gov-murman.ru