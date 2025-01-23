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Мурманская область. Арктика (16+)23.01.25 16:00

26 и 27 марта в Мурманске пройдёт Международный арктический форум «Арктика – территория диалога»

В марте в Мурманске пройдёт Международный арктический форум «Арктика – территория диалога». Соглашение об этом было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума прошлым летом, ранее с инициативой о проведении мероприятия в Мурманской области выступил губернатор Андрей Чибис. 

«Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» состоится в шестой раз на новой площадке – в городе Мурманске – 26 и 27 марта. Выбор места проведения не случаен: Мурманская область – один из немногих регионов нашей страны, который целиком входит в Арктическую зону и является крупнейшей в России и мире экономической зоной с единым набором налоговых и административных преференций. Уверен, что мероприятие объединит усилия органов государственной власти, международных организаций, представителей научных и бизнес-сообществ России и зарубежных стран для открытого обсуждения наиболее актуальных вопросов устойчивого роста Арктического региона, что особо важно в контексте текущих геополитических изменений», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета Международного арктического форума Антон Кобяков. 

Международный арктический форум является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых, многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. 

«Обсуждение на Международном арктическом форуме вопросов устойчивого развития арктических территорий позволит привлечь дополнительное внимание к вызовам и перспективам, которые существуют у России в этом регионе. На первый план выходит обсуждение разработки и внедрения инструментов передового, инновационного опыта, развития Северного морского пути и формирования новых логистических цепочек, сохранения уникальной природы, поддержки туризма, привлечения новых кадров, выработки направлений совершенствования государственной поддержки инвестиционных проектов в Арктике. Международный арктический форум стал одним из эффективных инструментов развития северных российских территорий», – подчеркнул заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель организационного комитета по подготовке и проведению Международного арктического форума Юрий Трутнев. 

«Для нас большая честь принять в Мурманске форум «Арктика – территория диалога». Он пройдёт 26 и 27 марта. Одной из главных тем станет развитие Севморпути в честь 500-летия освоения СМП», – прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, предыдущий Международный арктический форум состоялся в 2019 году в Санкт-Петербурге и объединил более 3600 представителей российских и международных политических, научных и деловых кругов, общественности, ведущих средств массовой информации из 52 стран мира. На Форуме было подписано 45 соглашений на общую сумму 69,8 млрд рублей (учитывая соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной). Организатором Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» выступит Фонд «Росконгресс».

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

 

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