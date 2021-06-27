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Мурманская область. Арктика (16+)27.06.21 15:00

26 июня - День рационализаторов и изобретателей! А сколько их и какую зарплату им платят?

Профессиональный праздник изобретателей и рационализаторов отмечается в России ежегодно, в последнюю субботу июня. В преддверии памятного дня эксперты hh.ru проанализировали более 800 вакансий, так или иначе связанных с изобретательской деятельностью и рационализаторскими предложениями и более 1800 резюме от россиян-изобретателей, открытых во втором квартале этого года.

За апрель-июнь российские работодатели разместили более 800 вакансий, связанных с рацдеятельностью, из них большая часть приходится на Москву (10% от всех вакансий по России в изучаемой сфере в этом квартале). Также большое количество вакансий, связанных с изобретательской деятельностью, размещали работодатели ХМАО (9%), Санкт-Петербурга (8%), Челябинской (5%), Свердловской (4%), Московской (4%), Кемеровской (3%), Тюменской (3%) областей, а также компании из Татарстана (5%) и Краснодарского края (3%).

Наиболее высокие зарплатные предложения можно найти в вакансиях московских, якутских, краснодарских, иркутских, и петербургских работодателей – около 100 вакансий с зарплатой от 110 тысяч до 190 тысяч рублей. В целом же медианная* зарплата в вакансиях, связанных с рационализаторством, находится на уровне 55 тысяч рублей.

Интересно, что кроме вакансий, предполагающих прямую работу в области рационализации, работодатели также активно призывают работников к изобретательской деятельности и во многих вакансиях обещают материальное вознаграждение за рацпредложения и изобретения, которые могут выдвигать работники. Важно и то, что такое вознаграждение распространено как мотивация в вакансиях самых разных сфер и профобластей и для различных категорий работников: уборщиков, пекарей, сварщиков, газовщиков, мерчандайзеров, грузчиков, помощников сисадминов, кладовщикам и многим другим. 

«Работодатели в вакансиях, связанных с непосредственным рационализаторством, как правило, выдвигают следующие требования к кандидатам: приоритет соискателям с высшим техническим образованием, развитые навыки описания изобретения, полезной модели или промышленного образца для патентования. Также работодатели хотят, чтобы кандидаты участвовали в рассмотрении рационализаторских предложений и изобретений в их компании, оказывали коллегам-рационализаторам и изобретателям практическую помощь и способствовали распространению передового опыта в организации», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

В свою очередь соискатели, занимающиеся или интересующиеся рационализацией, во втором квартале успели разместить более 1800 резюме. Большая часть таких резюме сосредоточена в Москве, Петербурге, Татарстане, Краснодарском крае. Как правило, соискатели, заинтересованные в изобретательстве, ищут работу на производстве, а также в ИТ-сфере и строительстве. Диапазон ожидаемых медианных зарплат – от 45 тысяч до 95 тысяч рублей. В большинстве своём работу, связанную с рационализаторством, ищут мужчины. Кроме того, интерес к изобретательской сфере также проявили более 250 женщин-соискательниц. Боьшая часть соискателей – от 30 до 40 лет.

Подборка вакансий, связанных с рационализаторской и изобретательской деятельностью:

Вакансия

Зарплата

Город

Инженер-конструктор/изобретатель

 

от 120 000 до 180 000 руб. до вычета налогов

Москва

Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений

Зарплата по итогам собеседования

Балабаново

Производитель работ

от 120 000 до 120 000 руб. на руки

Челябинск (вахта в Мурманскую область)

Испытатель прототипов

 

от 45 000 до 80 000 руб. на руки

Березовский (Свердловская область)

Инженер по испытаниям и измерениям

от 34 000 до 37 000 руб. до вычета налогов

Выборг

Инженер-конструктор (разработчик/изобретатель)

Зарплата по итогам собеседования

Москва

Инженер-технолог

Зарплата по итогам собеседования

Челябинск

* - медианная зарплата отражает количество средств, которые получает среднестатистический работник.

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