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Мурманская область. Арктика (16+)04.06.22 08:45

26 июня в Мурманске состоится грандиозный фестиваль «День молодёжи 2022»

В Мурманске состоится масштабный фестиваль «День молодёжи 2022». 26 июня Федеральное агентство по делам молодёжи («Росмолодёжь») совместно с правительствами ряда регионов страны и партнёрами проведут масштабные фестивали образования, карьеры и досуга в 10 регионах.

Праздничные мероприятия пройдут в Москве, Калининграде, Казани, Владивостоке, Махачкале, Нижнем Новгороде, Мурманске, Красноярске, Екатеринбурге и на мысе Тарханкут в Крыму. Участие в фестивалях бесплатное по предварительной регистрации на сайте деньмолодёжи2022.рф.

«На фестивалях «День молодёжи 2022» участников ждёт насыщенная программа, где можно будет не только «отметить молодость», но и максимально полезно провести время: узнать о стажировках от партнёрских компаний, поучаствовать в волонтёрских миссиях, раскрыть свой творческий потенциал и многое другое. Время кризиса - это всегда время возможностей и на Дне молодёжи таких возможностей будет огромное количество. Ждем всех желающих на площадках по всей стране от Владивостока до Калининграда» – отметила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

Каждый фестиваль включит девять тематических зон: музыки, креатива, активного образа жизни, добра, просвещения, карьеры, юмора, дружбы и возможностей. Гости праздника смогут прямо на мероприятии посетить ярмарку вакансий и биржу летних стажировок, послушать интересных спикеров, найти новых друзей, принять участие в творческих мастер-классах, попробовать себя в качестве волонтёра (в том числе, площадки фестивалей позволят передать гуманитарную помощь для жителей Донбасса и вынужденных переселенцев). Пространства фестивалей будут наполнены активностями от федеральных и региональных партнёров – общественных и волонтёрских организаций, госкорпораций, бизнеса и СМИ. Так, гости смогут посетить лекции и мастер-классы от спикеров Российского общества «Знание»; попробовать себя в роли авторов, редакторов, ведущих подкастов и видеоисторий в мобильных студиях медиагруппы «Комсомольская правда» «Алый парус»; пройти профориентационное тестирование от «Волонтёров-медиков»; сняться в клипе «Гимна молодости» от «Большой перемены»; узнать, как принять участие в конкурсах и проектах Росмолодёжи и президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Также на интерактивном стенде программы «Профессионалитет» участники фестиваля смогут примерить «умную» каску, и, ответив на несколько вопросов, получить рекомендацию по выбору направления для профессии мечты в одном из приоритетных направлений экономики. Прямо на фестивалях ряд крупных отраслевых компаний проведут конкурсы стажировок и летних практик, а лучшие участники в дальнейшем смогут претендовать на вакансию от компании мечты. Программы фестивалей в каждом городе представлены на сайте деньмолодёжи2022.рф.

Ярким завершением фестивалей ко Дню молодёжи станут выступления известных артистов. Среди хедлайнеров мероприятий – Клава Кока, Niletto, L’One, Bahh Tee, Мари Краймбрери, МОТ, Ваня Дмитриенко и другие.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, выступить на фестивале смогут также начинающие артисты – музыканты, поэты, танцоры. На сайте деньмолодёжи2022.рф запущен приём заявок на «открытый микрофон». Подать заявку на участие можно до 19 июня. Также на мероприятиях будет организован маркет молодых предпринимателей и локальных брендов: заявиться на него также можно на сайте проекта до 19 июня, а в день проведения фестивалей лучшие смогут представить свои товары большой аудитории.

Почувствовать атмосферу наступающего праздника из любой точки страны можно будет благодаря единой трансляции – онлайн-марафонв официальном сообществе «Росмолодёжи» «ВКонтакте» объединит все точки проведения фестивалей и покажет самые яркие события и выступления.

Напомним, что вход на фестивали осуществляется по бесплатным электронным билетам, которые приходят на почту, указанную при регистрации на сайте деньмолодёжи2022.рф.

Организаторами фестивалей ко Дню молодёжи – 2022 выступают Федеральное агентство по делам молодёжи («Росмолодёжь») и региональные органы исполнительной власти.  

 

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22448&page=1

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