26 июня в Мурманской области состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России Время возможностей»

Ключевые события ярмарки развернутся в Мурманске, Кандалакше и Апатитах, а в других городах области пройдут специализированные мероприятия-спутники: открытые отборы, профильные семинары и тренинги. Ожидается, что соискатели смогут напрямую пообщаться с представителями более 60 ведущих работодателей региона, среди которых АО «Апатит», АО «Ковдорский ГОК», «Атомфлот», Мурманский морской торговый порт и другие флагманы промышленности, энергетики и транспорта.

«На федеральном этапе ярмарки участников ждут более 3 тысяч вакансий от надежных работодателей, программы профессионального развития и диалог с представителями ведущих компаний. Такой формат позволяет соискателям с любым уровнем опыта найти работу, получить ценные знания, полезные контакты и четкий план профессионального развития», – отметил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Помимо презентации вакансий и возможностей кадрового центра «Работа России», для гостей проведут мастер-классы и тренинги по трудоустройству и карьерному росту. Карьерные консультанты и независимые эксперты помогут соискателям определить наиболее перспективные отрасли и спланировать индивидуальный карьерный трек. Участие в ярмарке будет полезно не только тем, кто ищет работу, но и школьникам, студентам и их родителям.

Эксперты помогут выпускникам наметить перспективные отрасли для трудоустройства, а тем, кто только выбирает профессию, — узнать о востребованных направлениях обучения. Предваряет федеральный этап фестиваль профессий «PROфест: твоя карьера начинается здесь!», который пройдёт 23 июня в Кандалакше. Гостей ждут «Карьерный батл», тренинги по развитию гибких навыков (Soft Skills), а также тематические площадки: от «Инженерии и производства» до «Медиа и коммуникаций».

Как отмечает региональное Министерство труда и социального развития, Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится с 2023 года по поручению Президента РФ, а с 2025 года является частью национального проекта «Кадры». Подробная программа мероприятий доступна на сайте Кадрового центра Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568976/#&gid=1&pid=1