26 марта состоится ежегодная экологическая акция «Час Земли»

Эта акция была инициирована Всемирным фондом дикой природы (WWF) в 2007 году. В России она пройдёт в 14-й раз. В этом году WWF России хочет напомнить о том, что в непростые времена всем нам, людям и миллионам других живых существ, просто необходимо заботиться друг о друге. Мы все – земляне. Так важно продолжить помогать тем, кто в этом нуждается, в том числе и непрерывно поддерживать благотворительные организации, которые эту помощь реализуют. Пожалуйста, будьте с нами, всем нам сейчас очень нужна ваша поддержка.

Час землян

Акция «Час Земли» носит символический характер и призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Кульминацией кампании является сам «Час Земли», который в этом году состоится 26 марта в 20.30 по местному времени. В этот момент миллионы людей на час выключают свет и бытовые электроприборы.

«В «Час Земли» в этом году мы предлагаем задуматься, что общего у всех нас – землян. У нас только одна планета, и она принадлежит всем. Мы должны делать все, чтобы сохранить её, даже в самые сложные времена. Важно помнить, что вместе с людьми здесь живут и другие “земляне”: миллионы видов живых существ. Мы должны заботиться друг о друге и о нашем общем доме в любой ситуации, – отмечает Дмитрий Горшков, директор WWF России. – В этом году мы не планируем никаких крупных мероприятий, но сама акция очень важна для нас и для многих россиян, поэтому она состоится. В 20.30 мы выключим свет у себя дома и в офисе WWF России. Мы надеемся, что в этот час с нами будут тысячи неравнодушных людей».

Сейчас благотворительным организациям особенно важна поддержка. Каждый может помочь: подписаться на регулярные пожертвования, стать волонтёром, помогать услугами и просто оставаться неравнодушным. Главное – сделать все возможное, чтобы все, кто нуждается в нашей помощи, не остались без неё. Миссия WWF России состоит в том, чтобы человек и природа жили в гармонии. И Фонд делает и будет делать все для выполнения своих обязательств по защите редких видов животных и сохранению природы России.

Присоединяйтесь к Часу Земли на 60.wwf.ru, продолжайте помогать:

- 26 марта в 20.30 по местному времени выключайте свет и бытовые электроприборы на 1 час в знак неравнодушия к будущему планеты Земля.

- Вспомните о том, что на этой планете живут и люди, и другие «земляне» – миллионы видов живых существ. Нам необходимо заботиться друг о друге. Особенно – в сложные времена.

- Отмечайте свой город на онлайн-карте «Часа Земли» на сайте 60.wwf.ru.

Также на сайте 60.wwf.ru вы можете помочь сохранять природу нашей страны. Поддержите проект WWF России по оборудованию визит-центра в Лапландском заповеднике. Работа визит-центра с интерактивной экспозицией поможет донести до посетителей заповедника важность сохранения заповедной природы Русского Севера.

Лапландский заповедник: магия Русского Севера

Лапландский заповедник – одна из крупнейших охраняемых природных территорий Европы площадью около 3 тысяч кв. км. Это очень ценный участок нетронутой первозданной природы, где обитает множество редких животных. Что особенно важно, здесь сосредоточена единственная на северо-западе Европы крупная западная популяция дикого северного оленя. Одна из приоритетных задач заповедника – сохранить и увеличить популяцию редкого краснокнижного вида.

Ежегодно Лапландский заповедник посещают более 5 тысяч человек, из них около 3 тысяч – дети. Рассказать посетителям о заповеднике, его уникальных особенностях и основных достопримечательностях, вести экопросветительскую работу о важности бережного отношения к дикой природе поможет хорошо оборудованный современный визит-центр.

WWF России запускает новый проект – оборудование визит-центра Лапландского заповедника и эколого-просветительской экспозиции «Заповедное Чунозерье».

Цели проекта: повышение уровня экологического воспитания, привитие бережного и сознательного отношения к северной природе; повышение информированности населения и гостей региона о важности сохранения редкого вида – дикого северного оленя.

Для реализации проекта нам необходимо собрать 4 млн 722 тысячи рублей.

Помогите нам создать современный визит-центр в Лапландском заповеднике! Вместе мы сможем помочь экопросвещению и воспитанию экологической культуры, заботливого отношения к дикой природе Русского Севера, и, что крайне важно, сохранению ценнейшей западной популяции дикого северного оленя!

Фото: Всемирный фонд дикой природы.