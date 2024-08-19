2,6 млн рублей выделят из бюджета Мурманской области на приобретение легковых автомобилей, оборудованных ручным управлением

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление, в соответствии с которым из областного бюджета выделят 2,6 млн рублей на приобретение легковых автомобилей, оборудованных ручным управлением.

Документом закрепляется принятое решение о предоставлении в 2024 году субсидии по итогам отбора юридическому лицу, осуществляющему на территории Мурманской области деятельность по обучению водителей автотранспортных средств категории «В». Средства направят на приобретение новых легковых автомобилей, оборудованных ручным управлением. В областном бюджете на эти цели предусмотрено 2,6 млн рублей.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, автомобили будут использоваться для обучения вождению граждан с инвалидностью, передвигающихся исключительно на креслах-колясках, в том числе из числа участников специальной военной операции. Оператором отбора выступает министерство труда и социального развития Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/