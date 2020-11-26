26 ноября - Всемирный день информации

День информации отмечается ежегодно 26 ноября и проходит во многих странах мира с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации. Информация всегда занимала в жизни человечества важное место, а с середины XX века в результате бурного развития науки и техники её роль неизмеримо возросла.

В настоящее время мировой тенденцией стала модернизация телевещания с помощью перехода на цифровые технологии, развитие высокоскоростного Интернета и мобильной связи. Одним из важнейших направлений информатизации российского общества является развитие интернет-технологий.

Основным вектором развития отечественной статистики на ближайшие годы станет цифровизация всего процесса статистического производства. Ключевым инструментом этой модернизации станет создание цифровой аналитической платформы (ЦАП) предоставления статистических данных, которая будет разработана на базе Росстата в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Ввод ЦАП в эксплуатацию создаст условия для перехода к новой модели производства и распространения статистической информации, реализующей принцип единого информационного пространства, однократного представления статистических данных, сформированных на основе данных первичного учёта, и их многократного использования для аналитики.

Как сообщает В.А. Кудицкая, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, Мурманскстат совместно с другими территориальными органами Росстата решает задачи по формированию информационных ресурсов и обеспечению информационных потребностей общества. За 9 месяцев 2020 года Мурманскстатом в строго установленные сроки выполнены все работы Производственного плана Росстата, собрано более 84 тысяч первичных отчётов. Система электронного сбора данных позволяет повысить качество представляемой информации и оперативность её обработки. Доля отчётности, предоставляемой в электронном виде, в III квартале т.г. достигла 88 процентов для организаций всех типов.

С начала 2020 года специалистами Мурманскстата выпущены: 10 сборников, 18 бюллетеней, 63 доклада, 132 срочные информации по актуальным вопросам, экспресс-информации и информации, 11 презентаций, 2059 статистических таблиц.

Стабильно высоким остаётся спрос на статистическую информацию. Всем пользователям за 9 месяцев т.г. предоставлено более 4 тысяч материалов, по разовым запросам подготовлено 447 ответов. Проводится системная работа по обеспечению доступности официальной статистической информации и размещению её на сайте Мурманскстата. Еженедельно официальный Интернет-ресурс посещали почти три тысячи пользователей. Жители региона узнавали о проведении переписей, выборочных статистических наблюдений и деятельности Мурманскстата также из сообщений средств массовой информации. Для опубликования в СМИ подготовлены 15 публикаций, 19 пресс-релизов и 22 пресс-выпуска.